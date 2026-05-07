Глава МОК высказалась про WADA и Россию

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не озвучило сроков завершения расследования и предоставления информации по поводу допинговых обвинений в адрес России.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА. Логинова заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. В четверг МОК заявил, что обеспокоен информацией, которая побудила WADA заняться изучением российской антидопинговой системы, и отметил, что хотел бы лучше разобраться в этой ситуации.
"Нет, сроков нет. Мы обсуждали на исполкоме МОК с беспокойством вопросы потенциальных допинговых обвинений. В 2016 году я была еще атлетом, и для меня очень важно обеспечить чистоту спортивных соревнований для каждого атлета. Мы будем работать с WADA, и оно гарантировало, что предоставит всю информацию, но конкретных сроков пока для этого процесса нет", - заявила Ковентри на пресс-конференции.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе.