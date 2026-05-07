Концерт, посвященный 81-летию Победы, прошел в центральном парке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт "Во имя мира на Земле", посвященный 81-летию Победы над фашизмом, состоялся в четверг в одном из парков Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.

Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей.

В Центральном парке имени Мирзо Улугбека выступили камерный оркестр национальных инструментов "Согдиана" и хоровая капелла Государственной филармонии Узбекистана.

Коллективы исполнили более 20 известных и любимых всеми песен: "Бери шинель, пошли домой", "На безымянной высоте", "Синий платочек", "Смуглянка", и, конечно же, "Катюшу" и "День Победы", которым подпевали зрители.

Концертная площадка была заполнена до отказа, многие слушали концерт стоя, кто-то из прогуливающихся в парке присоединялся, услышав знакомые мелодии.

"Спасибо за эти молодые чувства и за эту молодую память, потому что память — это самое главное, что у нас есть. Память о великой войне, о ее подвигах, о тех, кто воевал и ковал победу в тылу. За наш советский народ, который победил в этой страшной войне", - сказал зрителям и исполнителям посол России в Узбекистане Алексей Ерхов после завершения концерта.