Рейтинг@Mail.ru
Концерт, посвященный 81-летию Победы, прошел в центральном парке в Ташкенте - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 07.05.2026 (обновлено: 18:13 07.05.2026)
Концерт, посвященный 81-летию Победы, прошел в центральном парке в Ташкенте

Концерт, посвященный 81-летию Победы, состоялся в центральном парке Ташкента

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ташкенте в Центральном парке имени Мирзо Улугбека прошел концерт "Во имя мира на Земле", посвященный 81-летию Победы над фашизмом.
  • На концерте выступили камерный оркестр национальных инструментов "Согдиана" и хоровая капелла Государственной филармонии Узбекистана, исполнив более 20 известных песен.
ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт "Во имя мира на Земле", посвященный 81-летию Победы над фашизмом, состоялся в четверг в одном из парков Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей.
Акция Лучи Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая
Вчера, 14:10
В Центральном парке имени Мирзо Улугбека выступили камерный оркестр национальных инструментов "Согдиана" и хоровая капелла Государственной филармонии Узбекистана.
Коллективы исполнили более 20 известных и любимых всеми песен: "Бери шинель, пошли домой", "На безымянной высоте", "Синий платочек", "Смуглянка", и, конечно же, "Катюшу" и "День Победы", которым подпевали зрители.
Концертная площадка была заполнена до отказа, многие слушали концерт стоя, кто-то из прогуливающихся в парке присоединялся, услышав знакомые мелодии.
"Спасибо за эти молодые чувства и за эту молодую память, потому что память — это самое главное, что у нас есть. Память о великой войне, о ее подвигах, о тех, кто воевал и ковал победу в тылу. За наш советский народ, который победил в этой страшной войне", - сказал зрителям и исполнителям посол России в Узбекистане Алексей Ерхов после завершения концерта.
В Узбекистане в настоящее время проживают 60 ветеранов Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
Праздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На парад Победы в Москве пригласили военных атташе иностранных государств
Вчера, 15:38
 
УзбекистанТашкентРоссияАлексей ЕрховДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала