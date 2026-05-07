КНДР никак не связана обязательствами по ДНЯО, заявил постпред при ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред при ООН Ким Сон.
- Постпред обвинил США и их союзников в нарушении атмосферы конференции по ДНЯО и безосновательных придирках к статусу КНДР как ядерного государства.
- КНДР будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции страны, заявил Ким Сон.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страна ни в коем случае не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - цитирует агентство заявление постпреда для прессы.
Он отметил, что главной темой на конференции должно быть предотвращение "нарушения обязательств" по договору со стороны США и некоторых стран, которые отказываются от обязательств государства - участника ДНЯО для ядерного разоружения и "прибегают к ядерному распространению", включая предоставление "сил расширенного сдерживания" и передачу технологии строительства атомных подлодок.
Ким Сон добавил, что Пхеньян будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции КНДР, зафиксировавшей правовой статус ядерного государства, чтобы вносить активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира и безопасности и стратегической стабильности.
КНДР развивает ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет.
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
1 ноября 2025, 04:41