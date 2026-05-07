КНДР никак не связана обязательствами по ДНЯО, заявил постпред при ООН

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страна ни в коем случае не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам постпреда, на обзорной конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН США и некоторые их союзники нарушают атмосферу мероприятия, "безосновательно придираясь" к статусу КНДР как ядерного государства, не участвующего в договоре.

"Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - цитирует агентство заявление постпреда для прессы.

Он отметил, что главной темой на конференции должно быть предотвращение "нарушения обязательств" по договору со стороны США и некоторых стран, которые отказываются от обязательств государства - участника ДНЯО для ядерного разоружения и "прибегают к ядерному распространению", включая предоставление "сил расширенного сдерживания" и передачу технологии строительства атомных подлодок.

Ким Сон добавил, что Пхеньян будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции КНДР, зафиксировавшей правовой статус ядерного государства, чтобы вносить активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира и безопасности и стратегической стабильности.