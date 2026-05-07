КНДР никак не связана обязательствами по ДНЯО, заявил постпред при ООН
01:11 07.05.2026
КНДР никак не связана обязательствами по ДНЯО, заявил постпред при ООН

Постпред КНДР при ООН Ким Сон: страна не связана обязательствами по ДНЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред при ООН Ким Сон.
  • Постпред обвинил США и их союзников в нарушении атмосферы конференции по ДНЯО и безосновательных придирках к статусу КНДР как ядерного государства.
  • КНДР будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции страны, заявил Ким Сон.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страна ни в коем случае не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам постпреда, на обзорной конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН США и некоторые их союзники нарушают атмосферу мероприятия, "безосновательно придираясь" к статусу КНДР как ядерного государства, не участвующего в договоре.
"Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - цитирует агентство заявление постпреда для прессы.
Он отметил, что главной темой на конференции должно быть предотвращение "нарушения обязательств" по договору со стороны США и некоторых стран, которые отказываются от обязательств государства - участника ДНЯО для ядерного разоружения и "прибегают к ядерному распространению", включая предоставление "сил расширенного сдерживания" и передачу технологии строительства атомных подлодок.
Ким Сон добавил, что Пхеньян будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции КНДР, зафиксировавшей правовой статус ядерного государства, чтобы вносить активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира и безопасности и стратегической стабильности.
КНДР развивает ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет.
