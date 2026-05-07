Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клещи в России могут переносить вирусы Мукава и Нуомин, а также Бейджи найроварус.
- Вирусы, обнаруженные на северо-западе России, не идентичны ранее описанным в Азии, и вопрос об их патогенности требует дополнительных исследований.
- В Роспотребнадзоре рекомендовали надевать защитную одежду при посещении леса.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Клещи, обитающие в России, наряду с энцефалитом могут переносить вирусы Бейджи найроварус, Мукава и Нуомин (или Лесное), сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"На северо-западе Российской Федерации, помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии", — рассказали в ведомстве.
Названы лучшие способы защиты от клещей
2 мая, 01:56
Кроме того, ученые обнаружили в клещах вирус Лесное который не имеет четкого таксономического положения и схож с описанным в литературе вирусом Нуомин.
Как пояснили в Роспотребназдоре, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исследовал вирусы, обнаруженные в клещах, проведя секвенирование РНК. То есть сами вирусы не выделялись и их биологические свойства не изучались. Предположение о патогенности специалисты сделали на основании того, что в других странах эти вирусы обнаружили в сыворотке крови людей с признаками инфекции.
При этом российские вирусы не идентичны ранее описанным в Азии, точно говорить о том, патогенны они или нет, можно будет только после дополнительных исследований, подчеркнули в ведомстве.
«
"Мутации в геномах вирусов происходят постоянно, часть из них приводит к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а часть, наоборот, может иметь адаптивный характер и быть "полезными" для вируса", — добавили там.
По словам специалистов, для снижения опасности заражения клещевыми вирусами нужно продолжать такие исследования. Уничтожить вирусы полностью нельзя, так как они представляют собой часть природного биоценоза.
Чтобы избежать укусов клещей, при посещении леса следует надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр, порекомендовали в Роспотребнадзоре. В городской среде для уменьшения популяции клещей проводятся акарицидные обработки.