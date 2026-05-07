Рейтинг@Mail.ru
Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 07.05.2026 (обновлено: 16:31 07.05.2026)
Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Роспотребнадзор: клещи в РФ могут переносить Бейджи найроварус и Нуомин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование клещей
Исследование клещей - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование клещей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещи в России могут переносить вирусы Мукава и Нуомин, а также Бейджи найроварус.
  • Вирусы, обнаруженные на северо-западе России, не идентичны ранее описанным в Азии, и вопрос об их патогенности требует дополнительных исследований.
  • В Роспотребнадзоре рекомендовали надевать защитную одежду при посещении леса.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Клещи, обитающие в России, наряду с энцефалитом могут переносить вирусы Бейджи найроварус, Мукава и Нуомин (или Лесное), сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"На северо-западе Российской Федерации, помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии", — рассказали в ведомстве.
Клещ - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Названы лучшие способы защиты от клещей
2 мая, 01:56
Кроме того, ученые обнаружили в клещах вирус Лесное который не имеет четкого таксономического положения и схож с описанным в литературе вирусом Нуомин.
Как пояснили в Роспотребназдоре, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исследовал вирусы, обнаруженные в клещах, проведя секвенирование РНК. То есть сами вирусы не выделялись и их биологические свойства не изучались. Предположение о патогенности специалисты сделали на основании того, что в других странах эти вирусы обнаружили в сыворотке крови людей с признаками инфекции.
При этом российские вирусы не идентичны ранее описанным в Азии, точно говорить о том, патогенны они или нет, можно будет только после дополнительных исследований, подчеркнули в ведомстве.
«

"Мутации в геномах вирусов происходят постоянно, часть из них приводит к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а часть, наоборот, может иметь адаптивный характер и быть "полезными" для вируса", — добавили там.

По словам специалистов, для снижения опасности заражения клещевыми вирусами нужно продолжать такие исследования. Уничтожить вирусы полностью нельзя, так как они представляют собой часть природного биоценоза.
Чтобы избежать укусов клещей, при посещении леса следует надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр, порекомендовали в Роспотребнадзоре. В городской среде для уменьшения популяции клещей проводятся акарицидные обработки.
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре
20 марта, 01:35
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала