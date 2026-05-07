Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Клещи, обитающие в России, наряду с энцефалитом могут переносить вирусы Бейджи найроварус, Мукава и Нуомин (или Лесное), сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"На северо-западе Российской Федерации , помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае Японии ", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ученые обнаружили в клещах вирус Лесное который не имеет четкого таксономического положения и схож с описанным в литературе вирусом Нуомин.

Как пояснили в Роспотребназдоре, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исследовал вирусы, обнаруженные в клещах, проведя секвенирование РНК. То есть сами вирусы не выделялись и их биологические свойства не изучались. Предположение о патогенности специалисты сделали на основании того, что в других странах эти вирусы обнаружили в сыворотке крови людей с признаками инфекции.

При этом российские вирусы не идентичны ранее описанным в Азии , точно говорить о том, патогенны они или нет, можно будет только после дополнительных исследований, подчеркнули в ведомстве.

« "Мутации в геномах вирусов происходят постоянно, часть из них приводит к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а часть, наоборот, может иметь адаптивный характер и быть "полезными" для вируса", — добавили там.

По словам специалистов, для снижения опасности заражения клещевыми вирусами нужно продолжать такие исследования. Уничтожить вирусы полностью нельзя, так как они представляют собой часть природного биоценоза.