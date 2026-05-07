15:28 07.05.2026 (обновлено: 16:39 07.05.2026)
В КНР двух экс-министров обороны приговорили к смертной казни за коррупцию

Ли Шанфу. Архивное фото
  • Военный суд в Китае приговорил бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ к смертной казни за коррупцию.
  • Их лишили политических прав, все их имущество конфисковано.
ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Военный суд в Китае приговорил бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ к смертной казни за коррупцию, передает Центральное телевидение КНР.
"Ли Шанфу был признан виновным в получении и даче взяток и приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора", — говорится в сообщении.
Вэй Фэнхэ также приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой.
Экс-министров лишили политических прав, все их имущество конфисковали. После истечения отсрочки приговоры заменят пожизненными заключениями без возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения.
Генерала Ли Шанфу утвердили на пост главы Минобороны в марте 2023 года. До этого он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.
В октябре 2023-го постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей снял Ли Шанфу с постов министра обороны, члена Госсовета и Центрального военного совета. В июне 2024 года сообщалось, что он попал под следствие по подозрению в коррупции. Его также исключили из Коммунистической партии Китая.
Вэй Фэнхэ был главой Минобороны с 2018 по 2023 год. В июне 2024-го его заподозрили в коррупции и исключили из компартии.
