МИД: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы, в Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8-9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования Победы. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США (Дональдом - ред.) Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что Зеленский в Ереване неуклюже пытался принизить значение этой инициативы, а затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. С трибуны в Ереване Зеленский озвучил эти нацистские, террористические угрозы, отметила Захарова.