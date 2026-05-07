МИД: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы, в Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Зеленский в Ереване неуклюже пытался принизить значение этой инициативы, а затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. С трибуны в Ереване Зеленский озвучил эти нацистские, террористические угрозы, отметила Захарова.