В Херсоне расчет БПЛА распространил листовки с поздравлениями с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2026
23:34 07.05.2026
В Херсоне расчет БПЛА распространил листовки с поздравлениями с Днем Победы

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Расчет войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" распространил в Херсоне листовки с поздравлениями с Днем Победы.
  • На листовках изображены карикатуры на киевский режим и призыв к мобилизованным в ВСУ сложить оружие.
ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" накануне 9 мая распространил в Херсоне с помощью разведывательно-ударного дрона листовки с поздравлениями с Днем Победы и карикатурами на киевский режим, сообщил РИА Новости оператор БПЛА "Днепра" с позывным "Большой".
"Наша подразделение накануне праздника Великой Победы подготовило для жителей оккупированного Херсона листовки с поздравлениями и с сатирическими иллюстрациями про современный киевский режим. Расчет подготовил 150 таких листовок, вышел на "передок", закрепил их на разведывательно-ударный дрон и провел его, преодолев РЭБ ВСУ, прямиком в Херсон, где и распространил над оккупированным ВСУ городом", - заявил РИА Новости боец 18-й армии с позывным "Большой".
По его словам, другой дрон как средство объективного контроля зафиксировал всю операцию на видео.
"Мы решили напомнить всем на том берегу, что мы - один народ, что наши деды и прадеды были братьями и вместе били фашистов. Конечно, это все бесит фашистов нынешних. Но нам это нравится. С праздником!" - добавил он.
На распространенной листовке изображены два советских пехотинца в форме времен Великой Отечественной войны, над одним написано "Россия", над другим - "Украина", бойцы стоят в плечо к плечу в одном строю и смотрят в одну сторону, а над ними реет красное знамя с надписью "Вместе победили!". Ниже помещена карикатура на Владимира Зеленского, одетого в форму штурмовиков НСДАП и вскидывающего руку в фашистском приветствии.
На листовке имеется и обращение к мобилизованным в ВСУ: "Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой!".
