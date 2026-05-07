В Херсоне расчет БПЛА распространил листовки с поздравлениями с Днем Победы

ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" накануне 9 мая распространил в Херсоне с помощью разведывательно-ударного дрона листовки с поздравлениями с Днем Победы и карикатурами на киевский режим, сообщил РИА Новости оператор БПЛА "Днепра" с позывным "Большой".

"Мы решили напомнить всем на том берегу, что мы - один народ, что наши деды и прадеды были братьями и вместе били фашистов. Конечно, это все бесит фашистов нынешних. Но нам это нравится. С праздником!" - добавил он.