Карабанов получил аванс в два миллиона рублей в ноябре 2024 года - РИА Новости, 07.05.2026
10:06 07.05.2026 (обновлено: 10:08 07.05.2026)
Карабанов получил аванс в два миллиона рублей в ноябре 2024 года

СК: обвиняемый в мошенничестве Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей

Александр Карабанов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей.
  • Деньги были переданы 26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов в центре Москвы.
  • По данным СК РФ, Карабанов не намеревался передавать деньги должностным лицам и распорядился средствами по собственному усмотрению.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей от фигуранта дела о хищениях на поставках продукции "Калашникову" в ноябре 2024 года в помещении коллегии адвокатов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, генеральный директор фирмы, в отношении которого расследовалось дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову.
"Двадцать шестого ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве, фигурант получил от заявителя часть денежных средств в размере 2 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что Карабанов фактически не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования, полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр КарабановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
