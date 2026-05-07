Карабанов получил аванс в два миллиона рублей в ноябре 2024 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей.
- Деньги были переданы 26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов в центре Москвы.
- По данным СК РФ, Карабанов не намеревался передавать деньги должностным лицам и распорядился средствами по собственному усмотрению.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей от фигуранта дела о хищениях на поставках продукции "Калашникову" в ноябре 2024 года в помещении коллегии адвокатов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, генеральный директор фирмы, в отношении которого расследовалось дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову.
"Двадцать шестого ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве, фигурант получил от заявителя часть денежных средств в размере 2 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.