Карабанов получил аванс в два миллиона рублей в ноябре 2024 года

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей от фигуранта дела о хищениях на поставках продукции "Калашникову" в ноябре 2024 года в помещении коллегии адвокатов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.