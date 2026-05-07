Карабанов потребовал деньги от фигуранта дела о поставках для "Калашникова"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Арестованный адвокат Александр Карабанов, по версии следствия, потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для "Калашникова", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2024 года генеральный директор фирмы, в отношении которого расследовалось дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования уголовного дела и помочь в непривлечении его к уголовной ответственности через имеющиеся связи в правоохранительных органах.
"В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов", - сказали в ведомстве.