Карабанов потребовал деньги от фигуранта дела о поставках для "Калашникова"

09:46 07.05.2026 (обновлено: 09:53 07.05.2026)
Карабанов потребовал 7 млн руб от фигуранта дела о поставках для "Калашникова"

  • Адвокат Александр Карабанов арестован по подозрению в требовании денег от фигуранта дела о мошенничестве при поставках для «Калашникова».
  • Карабанов убедил генерального директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах.
  • Адвокат потребовал передать ему 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей — в качестве аванса для передачи должностным лицам следственных органов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Арестованный адвокат Александр Карабанов, по версии следствия, потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для "Калашникова", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2024 года генеральный директор фирмы, в отношении которого расследовалось дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования уголовного дела и помочь в непривлечении его к уголовной ответственности через имеющиеся связи в правоохранительных органах.
"В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов", - сказали в ведомстве.
ПроисшествияРоссияАлександр КарабановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
