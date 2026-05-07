Стало известно, из какого оружия могли стрелять в спортсмена Дмитрия Исаева

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге, предварительно, из ружья, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Подозреваемый стрелял из огнестрельного оружия, предварительно, это было ружье", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве. По данным СУСК и прокуратуры, стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать после произошедшего и был задержан в Брянской области.