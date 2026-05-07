Рейтинг@Mail.ru
Около 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининград в 2025 году - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:42 07.05.2026
Около 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининград в 2025 году

Беспрозванных: Около 160 тысяч иностранцев посетили Калининград в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининградскую область в 2025 году.
  • Губернатор Алексей Беспрозванных отметил высокий туристический потенциал Калининградской области и планы по развитию инфраструктуры и новых туристических маршрутов.
КАЛИНИНГРАД, 7 мая - РИА Новости. Примерно 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининградскую область в 2025 году, несмотря на ограничения недружественных соседей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В четверг губернатор Алексей Беспрозванных встретился с участниками Медиашколы для иностранных блогеров дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в сентябре в Екатеринбурге.
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Названы популярные направления для туризма по России на майские праздники
2 мая, 09:37
"Регион за прошлый посетило около двух с половиной миллионов человек. И если говорить об иностранных туристах, то несмотря на те ограничения, которые сегодня недружественные наши соседи стараются принять - за прошлый год, по статистике, порядка 160 тысяч иностранных туристов посетило Калининградскую область", - сказал Беспрозванных отвечая на вопрос блогера из Бельгии о популярности региона у иностранных туристов.
Он отметил, что у Калининградской области высокий туристический потенциал - здесь есть что посмотреть. А многие туристы из соседних стран теперь приезжают просто погулять по улицам, паркам и магазинам.
"Мы планируем развить инфраструктуру аэропортовую, мы планируем развить новые туристические маршруты с классического побережья на восток нашего региона. Там очень много можно всего посмотреть", - добавил Беспрозванных.
С 5 по 8 мая в Калининградской области проходит Медиашкола для иностранных блогеров дирекции Всемирного фестиваля молодежи и центра развития молодежных медиа "Шум". Участниками стали около 50 блогеров из разных стран мира: Абхазии, Армении, Бельгии, Боливии, Великобритании, Индии, Индонезии, Мадагаскара и других. Общий охват их аудитории превышает 34 миллионов человек.
Туристы в Суздале - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В ЦСР назвали главный тренд 2026 года в туризме
13 апреля, 11:46
 
ТуризмКалининградская областьАлексей БеспрозванныхКалининградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала