Поток мигрантов в Югру снизился на треть

Выдача разрешения на работу и оформление документов для проживания в России иностранным гражданам в многофункциональном миграционном центре

ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. Число въезжающих иностранных граждан через пункты пропуска в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-март снизилось на 34,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этому способствует ужесточение миграционной политики в регионе, сообщается на сайте правительства округа.

"Ханты-Мансийский округ демонстрирует последовательную работу по ужесточению миграционной политики. Наблюдается резкое сокращение числа въезжающих иностранных граждан через пункты пропуска в Югре. За первый квартал 2026 года показатель упал на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025 год число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, снизилось на 12,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на данные УМВД.