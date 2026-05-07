15:07 07.05.2026
Поток мигрантов в Югру снизился на треть

В Югре сократилось число въезжающих через пункты пропуска мигрантов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Выдача разрешения на работу и оформление документов для проживания в России иностранным гражданам в многофункциональном миграционном центре
ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. Число въезжающих иностранных граждан через пункты пропуска в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-март снизилось на 34,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этому способствует ужесточение миграционной политики в регионе, сообщается на сайте правительства округа.
"Ханты-Мансийский округ демонстрирует последовательную работу по ужесточению миграционной политики. Наблюдается резкое сокращение числа въезжающих иностранных граждан через пункты пропуска в Югре. За первый квартал 2026 года показатель упал на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025 год число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, снизилось на 12,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на данные УМВД.
Снижение потока достигается системной работой региональных властей: эффективным межведомственным взаимодействием, контролем и неукоснительным соблюдением законодательства в сфере миграции. В округе активизирована работа по аннулированию патентов и выдворению нелегальных и нарушающих законодательство мигрантов. Усилия профильных ведомств направлены на обеспечение законности миграционных процессов и создание безопасной среды для жителей Югры.
 
