Экс-замминистра обороны обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обжаловал решение суда по иску к военкомату из-за отсутствия ответа по его обращению об отправке на СВО, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Жалобу Тимур Вадимович подал давно, она только сейчас была зарегистрирована в суде", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его подзащитный может требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства.
Сам Иванов в ходе рассмотрения иска эмоционально высказывался из СИЗО по видео-конференц-связи, что ему "не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО".
Его защита демонстрировала в суде письмо со штампом, которое военкомат получил 13 ноября. В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря, то есть прошло более 30 дней, положенных по закону.
Между тем Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Иванова о получении 1,3 миллиардов рублей в качестве взятки.
Вину свою он не признает. Процесс проходит в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 12 мая.
