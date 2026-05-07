Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 07.05.2026
Экс-замминистра обороны обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО

Экс-замминистра обороны Иванов обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обжаловал решение суда по иску к военкомату из-за отсутствия ответа по его обращению об отправке на СВО.
  • Адвокат Тимура Иванова добавил, что его подзащитный может требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обжаловал решение суда по иску к военкомату из-за отсутствия ответа по его обращению об отправке на СВО, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
Иванов в конце октября прошлого года направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на фронт. Не получив ответа, он подал иск, посчитав бездействие военных незаконным. В марте Мещанский суд Москвы отклонил его иск.
Певец Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО
12 сентября 2025, 09:31
"Жалобу Тимур Вадимович подал давно, она только сейчас была зарегистрирована в суде", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что его подзащитный может требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства.
Сам Иванов в ходе рассмотрения иска эмоционально высказывался из СИЗО по видео-конференц-связи, что ему "не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО".
Его защита демонстрировала в суде письмо со штампом, которое военкомат получил 13 ноября. В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря, то есть прошло более 30 дней, положенных по закону.
Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО
7 сентября 2025, 12:43
Между тем Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Иванова о получении 1,3 миллиардов рублей в качестве взятки.
Вину свою он не признает. Процесс проходит в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 12 мая.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Суд получил иск Тимура Иванова к Минобороны
19 февраля, 10:49
 
МоскваТимур ИвановПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала