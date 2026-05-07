Уральского историка Новоселова арестовали за содействие терроризму

- Новоселов публиковал архивные материалы в своем канале в соцсетях и сотрудничал с местным отделением "Мемориала"*.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Исследователь политических репрессий на Урале Олег Новоселов арестован до 22 июня по обвинению в содействии терроризму, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Новоселову [избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 22 июня", - сказала собеседница агентства, уточнив, что он обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Новоселов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.