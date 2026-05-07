Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним.
- Хадж — это один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение.
- Паломничество в Мекку и Медину требует комплексной духовной, физической и организационной подготовки и является одним из важнейших этапов в жизни верующего.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
"Хадж — это не просто паломничество, а один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение. Он символизирует единство мусульманской уммы, равенство людей перед Всевышним, отказ от мирской суеты и искреннее стремление к очищению души", – сказал муфтий РИА Новости.
Муфтий рассказал, когда начнется хадж
3 мая, 05:17
"Совершая обряды хаджа, верующий проходит путь внутреннего преображения, укрепляет свою веру, обращается к покаянию и духовному обновлению", – заключил Аббясов.
Хадж – это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. Оно ежегодно проходит перед одним из главных праздников в исламе: праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). В 2026 году Курбан-байрам наступит с заходом солнца 26 мая.
Квота на хадж для мусульман из России в 2026 составит 25 тысяч мест
10 ноября 2025, 18:35