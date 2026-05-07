Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

"Хадж — это не просто паломничество, а один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение. Он символизирует единство мусульманской уммы, равенство людей перед Всевышним, отказ от мирской суеты и искреннее стремление к очищению души", – сказал муфтий РИА Новости.

Паломничество в Мекку Медину – один из важнейших этапов в жизни верующего, подчеркнул он. Хадж требует комплексной духовной, физической и организационной подготовки, и к нему следует подходить с полной ответственностью и осознанием его высокого смысла.

"Совершая обряды хаджа, верующий проходит путь внутреннего преображения, укрепляет свою веру, обращается к покаянию и духовному обновлению", – заключил Аббясов