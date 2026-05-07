Рейтинг@Mail.ru
Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:11 07.05.2026
Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа

Муфтий Аббясов: хадж символизирует единство мусульманской уммы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРушан Аббясов
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рушан Аббясов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним.
  • Хадж — это один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение.
  • Паломничество в Мекку и Медину требует комплексной духовной, физической и организационной подготовки и является одним из важнейших этапов в жизни верующего.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
"Хадж — это не просто паломничество, а один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение. Он символизирует единство мусульманской уммы, равенство людей перед Всевышним, отказ от мирской суеты и искреннее стремление к очищению души", – сказал муфтий РИА Новости.
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Муфтий рассказал, когда начнется хадж
3 мая, 05:17
Паломничество в Мекку и Медину – один из важнейших этапов в жизни верующего, подчеркнул он. Хадж требует комплексной духовной, физической и организационной подготовки, и к нему следует подходить с полной ответственностью и осознанием его высокого смысла.
"Совершая обряды хаджа, верующий проходит путь внутреннего преображения, укрепляет свою веру, обращается к покаянию и духовному обновлению", – заключил Аббясов.
Хадж – это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. Оно ежегодно проходит перед одним из главных праздников в исламе: праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). В 2026 году Курбан-байрам наступит с заходом солнца 26 мая.
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Квота на хадж для мусульман из России в 2026 составит 25 тысяч мест
10 ноября 2025, 18:35
 
РелигияМеккаМединаРушан АббясовИсламРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала