В иранском Бендер-Аббасе прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 7 мая – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Тегеране слышны звуки взрывов. Иранское агентство Mehr сообщило также о работе систем ПВО в небе над Тегераном.