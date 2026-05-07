23:42 07.05.2026
Постпред Ирана при ООН ответил на обвинения об установке мин в Ормузе

© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал обвинение в адрес исламской республики об установке мин в Ормузском проливе "полностью вводящим в заблуждение".
США ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов". Документ, по словам госсекретаря США Марко Рубио, также требует от Тегерана раскрытия числа и местонахождения якобы установленных в проливе морских мин, содействия в их удалении и поддержки создания гуманитарного коридора.
"Обвинение в размещении морских мин в проливе, приписываемое Ирану авторами проекта резолюции, является полностью вводящим в заблуждение и служит политическим целям", – сказал Иравани журналистам.
В иранской миссии при ООН ранее называли предложенный США проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, призвали отклонить его.
