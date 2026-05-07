ВС Ирана обстреляли ракетами силы США, атаковавшие их танкер

ТЕГЕРАН, 7 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным, атаковавшим их танкер, передает IRIB

« "После нападения армии американского агрессора на иранский танкер подразделения противника в районе Ормузского пролива попали под ракетный обстрел со стороны исламской республики. Получив ущерб, они ретировались", — говорится в сообщении со ссылкой на военный источник.

Гостелерадио не уточнило, когда произошел инцидент. При этом Центральное командование ВС США накануне заявило, что американские силы обстреляли и вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива

В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили Вашингтон освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Проект Свобода".

По данным Axios, американский флот должен был находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты планировали предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.