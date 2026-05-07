ПВО Ирана сбила два БПЛА в небе над Бендер-Аббасом

- Власти ОАЭ 4 мая обвиняли Иран в атаках, заявляя о готовности ответить, но Тегеран отверг обвинения.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. ПВО Ирана сбила два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Ирана, сообщило агентство Mehr.
"ПВО удалось сбить два летательных аппарата в небе Бендер-Аббаса и Кешма", - говорится в сообщении.
Иранские СМИ вечером 7 мая сообщали о взрывах в этих районах, проинформировав о перестрелке с "противником", однако не уточнили, с кем именно.