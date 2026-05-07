В Иране заявили, что Пакистан помог Тегерану обойти морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан помог Ирану обходить морскую блокаду США, открыв для исламской республики шесть торговых путей, заявил член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.
Малеки отметил, что в соответствии с заключенными соглашениями вскоре планируется переход на безналичный расчет между Ираном и Пакистаном, что должно облегчить товарообмен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.