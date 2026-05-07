Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что Пакистан помог Тегерану обойти морскую блокаду США - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 07.05.2026
В Иране заявили, что Пакистан помог Тегерану обойти морскую блокаду США

Малеки: Пакистан помог Ирану обойти морскую блокаду США, открыв 6 торговых путей

© REUTERS / Waseem KhanФлаги Пакистана
Флаги Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Waseem Khan
Флаги Пакистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан помог Ирану обходить морскую блокаду США, открыв для исламской республики шесть торговых путей.
  • Планируется переход на безналичный расчет между Ираном и Пакистаном для облегчения товарообмена.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан помог Ирану обходить морскую блокаду США, открыв для исламской республики шесть торговых путей, заявил член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.
"В ответ на действия (США – ред.) правительство Пакистана, предприняв стратегические меры, отдало приказ об открытии для Ирана шести жизненно важных торговых коридоров, включающих в себя порты, морские пути и сухопутные терминалы", - приводит его слова новостное агентство парламента Ирана.
Малеки отметил, что в соответствии с заключенными соглашениями вскоре планируется переход на безналичный расчет между Ираном и Пакистаном, что должно облегчить товарообмен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
СМИ: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива
Вчера, 11:56
 
В миреИранПакистанСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала