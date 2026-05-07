В Иране заявили, что Пакистан помог Тегерану обойти морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Пакистан помог Ирану обходить морскую блокаду США, открыв для исламской республики шесть торговых путей, заявил член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.

Малеки отметил, что в соответствии с заключенными соглашениями вскоре планируется переход на безналичный расчет между Ираном и Пакистаном, что должно облегчить товарообмен.