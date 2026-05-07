СМИ: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении американской блокады иранских портов в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, передает Al Arabiya.
- По данным телеканала, в ближайшее время также возможен прорыв в отношении судов, которые застряли в Персидском заливе.
ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Иран и США договорились о смягчении американской блокады портов Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, утверждает саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.
"Достигнута договоренность о смягчении блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива", - утверждают источники.
По их данным, в ближайшее время возможен прорыв в отношении судов, которые застряли в Персидском заливе из-за конфликта США и Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.