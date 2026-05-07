Иран может передать ответ на предложение США в четверг, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран может передать ответ на предложение США о прекращении конфликта в четверг, сообщает телеканал CNN.
- Ранее Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Иран может в четверг передать посредникам ответ на предложение США о прекращении конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе.
"Иран, как ожидается, в четверг передаст свой ответ посредникам по поводу предложения США об окончании войны", - сообщает телеканал.
Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщил, что Соединенные Штаты ожидают ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижении сделки.