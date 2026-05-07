США добиваются от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США требуют от Ирана 20-летний мораторий на обогащение урана и отказ от уже имеющихся запасов, пишет WSJ.
- От Тегерана также ожидают демонтажа ядерных объектов и запрета на подземные работы.
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Вашингтон призвал Тегеран ввести длительный мораторий на обогащение урана, пишет The Wall Street Journal.
«
"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов", — говорится в статье.
По информации газеты, американская сторона хочет, чтобы исламская республика демонтировала ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также запретила подземные работы.
Как сообщал портал Axios, в Белом доме считают, что США и ИРИ могут вскоре подписать меморандум из 14 пунктов, после чего начнутся 30-дневные переговоры об иранской ядерной программе. Документ включает отмену американских санкций, открытие Ормузского пролива, отказ Тегерана от планов получить оружие массового поражения и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
Чиновники в Штатах и Израиле считают, что президент Дональд Трамп может возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах, писал Axios.