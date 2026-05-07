18:19 07.05.2026
США ввели новые санкции против Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ввели новые санкции против четверых граждан Ирака и четырех иракских организаций.
  • Три гражданина Ирака попали под антитеррористические санкции США, а четвертый — Али Аль-Бахадли — подвергнут рестрикциям по линии мер против Ирана.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты в четверг объявили о введении санкций против четверых граждан Ирака и четырех иракских организаций, заявили в американском минфине.
Три гражданина Ирака - Ахмед Максус, Мустафа Аль-Бехадили и Мохаммед Аль-Шувайли - попали под антитеррористические санкции США, в то время как Али Аль-Бахадли был подвергнут рестрикциям по линии мер против Ирана.
В то же время под антитеррористические санкции попали четыре компании, связанные с Аль-Бехадили.
