Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не видит оснований для блокировки игры GTA в России - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 07.05.2026
Роскомнадзор не видит оснований для блокировки игры GTA в России

Роскомнадзор не видит оснований для блокировки игр GTA, RDR, Mafia в России

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор не видит оснований для блокировки в России компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Mafia и других от разработчика Take-Two Interactive Software, Inc.
  • Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Take-Two Interactive Software на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для блокировки в России компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Mafia и других от разработчика Take-Two Interactive Software, Inc., заявили РИА Новости в ведомстве.
В конце апреля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software за отказ локализовать данные россиян, а также международную торговую ассоциацию Interactive Advertising Bureau, Inc. Казахстанская компания TOO Dynamic Technologies была оштрафована на 1 миллион рублей.
"В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет", - заявили в Роскомнадзоре.
Ранее, в середине апреля, аналогичные решения за нарушение российского законодательства в области персональных данных были приняты в отношении компаний Battlestate Games Limited (создатель Escape from Tarkov), Electronic Arts (серии Sims, Battlefield, FIFA, Apex Legends, Need for Speed) и NetEase Interactive Entertainment (Marvel Rivals, Knives Out, Naraka: Bladepoint). Тогда Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россиянам рассказали, как мошенники используют мобильные игры
28 апреля, 08:16
 
ТехнологииРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Electronic ArtsМеждународная федерация футбола (ФИФА)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала