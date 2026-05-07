В школе в Ростовской области взорвалась страйкбольная граната

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Ученица школы в городе Миллерово пострадала при взрыве, предположительно, страйкбольной гранаты, сообщил журналистам представитель главка МВД России по Ростовской области.
"Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату", — сказал он.
Школьница 2008 года рождения получила незначительные ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь.
На месте работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.