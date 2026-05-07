12:58 07.05.2026 (обновлено: 18:40 07.05.2026)
В школе в Ростовской области взорвалась страйкбольная граната

© Следком/MAX Сотрудница СК России на месте инцидента в общеобразовательном учреждении в городе Миллерово
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе в городе Миллерово Ростовской области взорвалась страйкбольная граната, сообщил представитель ГУ МВД России.
  • Одна из учениц получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Ученица школы в городе Миллерово пострадала при взрыве, предположительно, страйкбольной гранаты, сообщил журналистам представитель главка МВД России по Ростовской области.
"Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату", — сказал он.
Школьница 2008 года рождения получила незначительные ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь.
На месте работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.
