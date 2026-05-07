В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессий новорожденных

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных.

В России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295-2021 «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования», который устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но он носит рекомендательный характер.

Татьяна Буцкая подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок — индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам СанПиНа.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных, а также условий проведения таких съемок.

России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295-2021 "Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования". Этот документ устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней.

"Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы. И, возможно, те условия, в которых они снимают, тоже должны сертифицироваться. ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности", - сказала Буцкая

Парламентарий подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок, то есть то, с чем контактирует тело ребенка - индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, вспышки света не должны противоречить нормам СанПиНа.

"Что хочется? Чтобы это был не просто рекомендательный документ. По большому счету, ГОСТы у нас ведь не обязательны для исполнения. Есть ГОСТ, да, но кто проверяет? У нас ГОСТы обязательны только при госзакупках, все остальное - по желанию", - добавила она.

Буцкая также напомнила об истории появления первого стандарта, регламентирующего фотосъемку новорожденных (в 2019 году был принят ГОСТ Р 58428-2019 "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования").