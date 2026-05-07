Адвокату Карабанову грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Арестованному за мошенничество адвокату Александру Карабанову грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом, следует из санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
"Мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет", - указывается в УК РФ.
По данным СК, в ноябре 2024 года гендиректор фирмы, против которого возбудили дело о хищениях на поставках продукции для концерна "Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах. Он потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей, 2 миллиона в качестве аванса были переданы 26 ноября в помещении коллегии адвокатов на Маросейке.
В СК РФ добавили, что Карабанов фактически не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования, полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Карабанова до 5 июля.