Глава МИД Франции отверг идею снятия санкций с Ирана без открытия Ормуза

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг в четверг возможность снятия санкций с Ирана пока не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.