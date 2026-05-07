Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции отверг идею снятия санкций с Ирана без открытия Ормуза - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 07.05.2026
Глава МИД Франции отверг идею снятия санкций с Ирана без открытия Ормуза

Глава МИД Франции Барро отверг идею снятия санкций с Ирана без открытия Ормуза

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность снятия санкций с Ирана, пока не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.
  • Он назвал сложившуюся ситуацию "совершенно недопустимой" и заявил, что Ормуз является "общим благом" всего человечества.
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг в четверг возможность снятия санкций с Ирана пока не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.
Газета Figaro писала 6 мая со ссылкой на Елисейский дворец, что Франция предложила США и Ирану рассмотреть вопрос открытия судоходства в Ормузском проливе отдельно от других аспектов кризиса на Ближнем Востоке.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана
3 апреля, 01:35
"Иран обратился к США с просьбой ответных шагов (в случае уступок по - ред.) ядерной программе, ...ракетной программе и прочим вопросам, рассчитывая на принятие решения об отмене санкций. Но не может быть и речи о снятии какой-либо из санкций пока (судоходство - ред.) в Ормузском проливе будет заблокировано", - заявил министр в эфире радиостанции RTL.
Помимо этого, глава МИД Франции назвал сложившуюся ситуацию вокруг пролива "совершенно недопустимой" и заявил, что Ормузский пролив является "общим благом" всего человечества. Барро добавил, что лично принимал решение о введении со стороны Парижа "значительных" санкций в отношении Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Щупальца ормузского кризиса захватили новые рынки
Вчера, 08:00
 
В миреОрмузский проливИранФранцияЖан-Ноэль БарроВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала