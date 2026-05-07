Глава МИД Франции отверг идею снятия санкций с Ирана без открытия Ормуза

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг в четверг возможность снятия санкций с Ирана пока не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.
Газета Figaro писала 6 мая со ссылкой на Елисейский дворец, что Франция предложила США и Ирану рассмотреть вопрос открытия судоходства в Ормузском проливе отдельно от других аспектов кризиса на Ближнем Востоке.
"Иран обратился к США с просьбой ответных шагов (в случае уступок по - ред.) ядерной программе, ...ракетной программе и прочим вопросам, рассчитывая на принятие решения об отмене санкций. Но не может быть и речи о снятии какой-либо из санкций пока (судоходство - ред.) в Ормузском проливе будет заблокировано", - заявил министр в эфире радиостанции RTL.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.