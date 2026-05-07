ФСБ рассекретила данные о самоубийстве Гитлера

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ рассекретила архивный документ, подтверждающий самоубийство Адольфа Гитлера в 1945 году.

О самоубийстве Гитлера советскому лидеру Иосифу Сталину сообщили по горячим следам.

Командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг сдался в плен 2 мая 1945 года и дал показания о последнем визите к Гитлеру.

Вейдлинг узнал о самоубийстве Гитлера 30 апреля 1945 года в 17:00 по берлинскому времени от начальника генерального штаба германских сухопутных войск генерала Ганса Кребса.

О смерти Гитлера весь остальной мир узнал из сообщения германского радио вечером 1 мая 1945 года, но факт самоубийства при этом замолчали.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Члены руководства гитлеровской Германии только советскому лидеру Иосифу Сталину в 1945 году по горячим следам сообщили о самоубийстве главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера в окруженном советскими войсками Берлине, об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе ФСБ России, опубликованном спецслужбой в преддверии Дня Победы.

Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года. Берлин пал под ударами Красной армии 2 мая 1945 года, и в тот день в плен сдался командующий обороной столицы Германии генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг. Шестого мая 1945 года он дал показания в разведывательном отделе штаба 1-го Белорусского фронта, в которых рассказал о последнем визите к Гитлеру и агонии осажденного Берлина, говорится в сообщении ФСБ

До этого Вейдлинг был на приеме у Гитлера только один раз, в апреле 1944-го года, когда тот вручил ему высокую военную награду Третьего рейха - "дубовые листья" к "Рыцарскому кресту". Вейдлинг обратил внимание на то, как изменился Гитлер с момента той встречи.

"Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина", - писал Вейдлинг в своих собственноручных показаниях. На следующий день, 24 апреля 1945-го, Гитлер назначил генерала Вейдлинга командующим обороной Берлина.

Вейдлинг, по его словам, понимал, что оборона Берлина с военной точки зрения была заранее обречена на неудачу.

"Оборона Берлина становилась все более и более бесперспективной. Кольцо русского окружения, несмотря на упорство многих безымянных солдат, становилось все уже и плотнее. Армии, которые должны были выручить Берлин, сами вели тяжелые оборонительные бои или были окружены, как, например, 9-я армия. Наш огонь из-за недостатка в боеприпасах постепенно ослабевал. Снабжение с воздуха было прекращено, так как аэродромы уже не находились в наших руках", - писал Вейдлинг.

По его словам, наибольшую нужду испытывали раненые и гражданское население.

"Не было ни света, ни воды, тысячи раненых не могли быть ничем обеспечены… За всю эту войну я ни на одном фронте не видел бедствий, равных этим", - указывал Вейдлинг.

В показаниях Вейдлинга говорится о том, когда и при каких обстоятельствах он узнал о самоубийстве Гитлера 30 апреля 1945 года. По его словам, в 17.00 по берлинскому времени он получил приказание явиться в Имперскую канцелярию. Там Вейдлинга пригласили в комнату фюрера, где находились соратники Гитлера – рейхсканцлер, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс , рейхсляйтер Мартин Борман и начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ганс Кребс. Именно Кребс сообщил Вейдлингу, что "сегодня во второй половине дня (около 15.00) фюрер покончил жизнь самоубийством", и что его труп сожжен в саду Имперской канцелярии в одной из воронок от снаряда. До последующих указаний Вейдлинг был обязан сохранять молчание о смерти Гитлера.

"Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин ", - отмечал Вейдлинг.

Подробности передачи того сообщения в Москву описаны в исторической литературе. Сталин узнал о самоубийстве Гитлера после того, как 1 мая 1945-го в 3.50 минут на командный пункт советской 8-й гвардейской армии был доставлен генерал Кребс. Парламентер заявил, что уполномочен установить контакт с верховным командованием Красной армии для проведения переговоров о перемирии, и уведомил советскую сторону, что Гитлер свел счеты с жизнью. В 4.00 командующий 8-й армией генерал-полковник Василий Чуйков по телефону доложил командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Георгию Жукову , что Кребс сообщил о самоубийстве Гитлера. И Жуков сразу же позвонил в Москву Сталину.

О том, что Гитлер мертв, весь остальной мир узнал из сообщения германского радио вечером 1 мая 1945-го, причем факт самоубийства при этом был замолчан.