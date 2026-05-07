Покаяние ФРГ напрочь затерто и сменено фальсификациями, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.05.2026
17:09 07.05.2026
Покаяние ФРГ напрочь затерто и сменено фальсификациями, заявили в Госдуме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Режим покаяния Германии сегодня напрочь затерт и сменен тотальными историческими и политическими фальсификациями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована на RT, заявил, что курс Германии на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне стал официальным, а политическое руководство ФРГ официально обозначило задачу нанесения России "стратегического поражения".
"Режим покаяния Германии напрочь затерт и сменен тотальными фальсификациями - историческими и политическими... Сегодняшние их ориентиры - такие, как создание нового оборонного союза и гонка вооружений, включая ядерное усиление - реванш-авантюра нового уровня, что Медведев четко объяснил (в своей статье - ред.). Вооружил Европу очень качественным предупреждением. Пусть пользуются. И смотрят парад Победы на Красной площади!" - сказал Шхагошев.
Депутат напомнил, что нацистская Германия стала "ведущей силой" геноцида советского народа с молчаливого согласия "евросоюза 30-х годов", но чем это закончилось, сегодня помнят не все.
Кроме того, парламентарий отметил, что статья Медведева вышла в канун "главной исторической даты" для России и мира - победы во Второй Мировой войне. По его словам, статья является концентратом "живой истории", архивов и фактов.
