"Мало что останется": в Германии поразились внезапному удару от Трампа - РИА Новости, 07.05.2026
04:29 07.05.2026 (обновлено: 04:30 07.05.2026)
"Мало что останется": в Германии поразились внезапному удару от Трампа

Spiegel: действия Трампа на Ближнем Востоке задушили экономику Германии

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана нанесло серьезный ущерб экономике Германии, пишет газета Spiegel.
  • В статье отмечается, что война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо и подорвала надежды на восстановление немецкой экономики, которая уже три года находится в состоянии стагнации.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана нанесло серьезный ущерб экономике Германии, пишет немецкая газета Spiegel.
"Война Трампа против Ирана тормозит восстановление немецкой экономики. <…> Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, подрывает ее. В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется", — указывается в материале.
По словам автора, именно глобальные энергетические последствия, вызванные решением Трампа, разрушили всякие надежды на восстановление и без того хрупкой системы хозяйствования Берлина.
"Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. <…> Это прямое следствие войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо на заправках", — признал он.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Канцлер Фридрих Мерц заявлял о тревоге из-за сложившейся экономической ситуации в стране. По его словам, структурной проблемой для немцев стали налоги и затраты на электричество.
Вместе с этим в последнее время обострились разногласия между Мерцем и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности. В ночь на 2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из ФРГ пять тысяч американских военнослужащих в течение года-полугода.
