Фридрих Мерц вчера отметил первую годовщину своего канцлерства — установив рекорд непопулярности. Рейтинг 15 процентов не дает никаких поводов для гордости 70-летнему политику, который хотел и мог стать канцлером еще в начале века, если бы тогда дорогу ему не перешла Ангела Меркель. В итоге, когда он наконец-то возглавил германское правительство, было уже слишком поздно, причем даже не для него лично, а для всей политической системы ФРГ. Именно это и является главным итогом первого года правления Мерца: двухпартийная система формирования власти окончательно сломалась и отвергается самими немцами.

Да, формально в Германии далеко не две партии — даже в 630-местном бундестаге их представлено шесть (считая одного-единственного депутата от "Союза южношлезвигских избирателей"). Но в реальности возглавить правительство традиционно мог только представитель одной из двух народных партий — христианских демократов и социал-демократов: 77 лет существования ФРГ эта схема работала, хотя последние несколько лет со все большим трудом. Правые и левые крылья держали германского орла в воздухе, но сейчас уже понятно, что народные партии перестают быть таковыми. Первой сломалась СДПГ: в 2017-м она получила на выборах 20 процентов, хотя спустя четыре года чудом рванула почти до 26, потому что блок ХДС/ХСС тогда обвалился до 24, но уже в 2025-м обе партии вместе набрали 45 процентов (христианские демократы — 28,5, социал-демократы — 16,5). А ведь в лучшие времена народные партии вместе брали до 85 процентов, но что об этом теперь вспоминать. Сейчас у них устойчиво меньше половины — и хотя до выборов формально еще три года, их коалиции будет очень сложно сохраниться оставшееся время.

По крайней мере, в это верит только каждый четвертый немец, а почти 60 процентов ждут ее развала. После которого практически наверняка пройдут внеочередные выборы, по итогам которых собрать коалицию из двух партий большинства уже не получится.

Потому что они даже вместе перестанут быть большинством: сейчас две партии набрали бы 38 процентов (24 — у ХДС/ХСС, 14 — у СДПГ), что абсолютно недостаточно для формирования правительства. Тащить в коалицию "Зеленых" или "Левых", конечно, возможно — вот только такое правительство будет еще менее жизнеспособным, чем нынешняя коалиция во главе с Мерцем. В чем же выход? В том, чтобы услышать наконец-то глас народа и перестать делать вид, что в комнате нет никакого слона.

Этот слон — "Альтернатива для Германии", самая популярная и действительно народная партия страны. Она не просто стабильно закрепилась на первом месте — в последнее время ее отрыв от ХДС/ХСС достигает четырех-пяти процентов. Сейчас рейтинг — 28 процентов, но довольно скоро (возможно, уже в этом году) он преодолеет 30-процентную отметку. При этом вся политическая система Германии нацелена и настроена только на то, как бы любым способом обойти "Альтернативу", не пустить ее к власти не то что на федеральном, но даже на региональном уровне (и это притом что в некоторых восточных землях она уже получает по 40 процентов голосов). Это безумие не может длиться вечно, тем более что оно прямо противоречит желанию избирателей.

В ходе недавнего опроса о том, какая из партий должна назначать следующего канцлера, первое место заняла АдГ: 25 процентов избирателей считают ее самой достойной. Доверить выбор ХДС/ХСС готовы 19 процентов, а социал-демократам — еще 13 (почти столько же предпочитают "зеленого канцлера"). Да, 19 плюс 13 дает 32, что больше, чем у АдГ, но такая арифметика уже не убеждает немецкого избирателя, потому приводит к власти Шольца и Мерца, блокируя Алису Вайдель, лидера АдГ. Как немцы могут сломать брандмауэр, выстроенный системными партиями против "альтернативщиков"?

Двумя путями. Первый кажется самым простым и демократическим: добиться от системных партий согласия на создание коалиции с участием АдГ. Именно этого хотят 26 процентов избирателей — ровно столько выступает за коалицию ХДС/ХСС с "Альтернативой" (на втором месте с 24 процентами — широкая левая коалиция в составе СДПГ, "Зеленых" и "Левых"). То есть немцы все больше поляризуются: одни хотят правого правительства, другие же мечтают о левом. Что мешает системным партиям согласиться с желанием избирателей? Страх перед "экстремистской", как они ее называют, АдГ? Конечно нет, есть просто нежелание делиться властью, пускать в нее чужих, неправильных, недостаточно европейских, атлантических и слишком пронемецких.

Но тогда у немцев остается только второй путь преодоления брандмауэра, то есть запрета на допуск к власти АдГ: им нужно поднять ее рейтинги до такого уровня, когда обойти партию стало бы просто невозможно. Нет, для этого не нужно 50 или 45 процентов — достаточно будет 33-35 процентов, после чего (особенно учитывая рост популярности "Левых", которые сами по себе для немецкой элиты немногим лучше "экстремистов-альтернативщиков") немецкая политическая система просто сломается. И блок ХДС/ХСС будет вынужден образовать коалицию с АдГ, но уже в качестве младшего, а не старшего партнера. И канцлером станет Алиса Вайдель. Достижимо ли это к внеочередным выборам? А к выборам 2029 года? Вполне.