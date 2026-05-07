Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии допустил, что Мерц может позвонить Путину - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 07.05.2026 (обновлено: 14:16 07.05.2026)
Глава МИД Германии допустил, что Мерц может позвонить Путину

Глава МИД ФРГ допустил, что в какой-то момент Мерц может позвонить Путину

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может позвонить президенту России Владимиру Путину.
  • Глава МИД ФРГ утверждает, что европейцы в формате "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что в какой-то момент канцлер ФРГ Фридрих Мерц может позвонить президенту России Владимиру Путину.
"Это может произойти в какой-то момент... Если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным, канцлер, конечно, может быть к этому готов", - заявил Вадефуль в интервью Блумберг, отвечая на вопрос, случится ли когда-то разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
Вчера, 08:00
Глава МИД утверждает, что европейцы в формате "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной.
"Мы готовы играть большую роль в этом формате", - добавил Вадефуль.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Медведев рассказал о последствиях агрессии Германии против России
Вчера, 10:10
 
В миреГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала