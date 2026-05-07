Глава МИД Германии допустил, что Мерц может позвонить Путину

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что в какой-то момент канцлер ФРГ Фридрих Мерц может позвонить президенту России Владимиру Путину.
"Это может произойти в какой-то момент... Если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным, канцлер, конечно, может быть к этому готов", - заявил Вадефуль в интервью Блумберг, отвечая на вопрос, случится ли когда-то разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Глава МИД утверждает, что европейцы в формате "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной.
"Мы готовы играть большую роль в этом формате", - добавил Вадефуль.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине с целью сорвать его.