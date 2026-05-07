СМИ: скандинавы боятся лишиться трески из-за разрыва альянса с Россией
10:25 07.05.2026
СМИ: скандинавы боятся лишиться трески из-за разрыва альянса с Россией

Промышленная ловля трески
Промышленная ловля трески. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Скандинавии опасаются остаться без трески в случае прекращения сотрудничества с Россией в области рыболовства.
  • Евросоюз возражает против альянса Норвегии и России в области вылова трески, считая, что такое сотрудничество повышает риски для безопасности континента.
  • Несмотря на противодействие Евросоюза, Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству и договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Скандинавии, несмотря на звучащие в Европе заявления о якобы угрозе безопасности континенту из-за сотрудничества России и Норвегии в области рыболовства, боятся остаться без трески в случае его прекращения, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из скандинавских стран.
"Если Норвегия разорвет отношения (с Россией - ред.), через несколько лет мы останемся совсем без трески", - приводит издание слова дипломата.
При этом, как отмечает Financial Times, в Европе все чаще звучат возражения по поводу альянса Норвегии и России в области вылова трески, поскольку, как утверждают европейцы, такое сотрудничество якобы повышает риски для безопасности континента.
Как заявил изданию комиссар ЕС по рыболовству Костас Кадис, российско-норвежское соглашение, предусматривающее круглогодичное сотрудничество между океанологами, рыболовной промышленностью и береговой охраной, следует сократить. По его словам, он поднимал этот вопрос в Осло "при каждой возможности".
Однако, как отмечает газета со ссылкой на дипломатов, этот вопрос редко обсуждается открыто, учитывая зависимость Европы от Норвегии в плане энергоснабжения. "Это очень, очень деликатная тема... Она поднимается на более низких уровнях, но не доходит до политического…, слишком много стран зависят от энергоснабжения Норвегии", - заявил один из дипломатов.
При этом в самой Норвегии утверждают, что предоставления доступа к норвежским водам и портам якобы позволяет ей больше контролировать действия России. "Разрешение российским судам действовать в норвежских водах позволяет нам отслеживать и контролировать их деятельность", - заявила газете норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс.
Евросоюз в мае 2025 года включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В декабре 2025 года российская и норвежская стороны провели переговоры об установлении общих допустимых уловов и распределении квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Страны возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза, и договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
