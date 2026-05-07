Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Скандинавии опасаются остаться без трески в случае прекращения сотрудничества с Россией в области рыболовства.
- Евросоюз возражает против альянса Норвегии и России в области вылова трески, считая, что такое сотрудничество повышает риски для безопасности континента.
- Несмотря на противодействие Евросоюза, Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству и договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Скандинавии, несмотря на звучащие в Европе заявления о якобы угрозе безопасности континенту из-за сотрудничества России и Норвегии в области рыболовства, боятся остаться без трески в случае его прекращения, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из скандинавских стран.
При этом, как отмечает Financial Times, в Европе все чаще звучат возражения по поводу альянса Норвегии и России в области вылова трески, поскольку, как утверждают европейцы, такое сотрудничество якобы повышает риски для безопасности континента.
Однако, как отмечает газета со ссылкой на дипломатов, этот вопрос редко обсуждается открыто, учитывая зависимость Европы от Норвегии в плане энергоснабжения. "Это очень, очень деликатная тема... Она поднимается на более низких уровнях, но не доходит до политического…, слишком много стран зависят от энергоснабжения Норвегии", - заявил один из дипломатов.
При этом в самой Норвегии утверждают, что предоставления доступа к норвежским водам и портам якобы позволяет ей больше контролировать действия России. "Разрешение российским судам действовать в норвежских водах позволяет нам отслеживать и контролировать их деятельность", - заявила газете норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс.
Евросоюз в мае 2025 года включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В декабре 2025 года российская и норвежская стороны провели переговоры об установлении общих допустимых уловов и распределении квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Страны возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза, и договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
Россия в разы увеличила экспорт трески и горбуши в ЕС
18 февраля 2025, 16:08