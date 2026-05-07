ФСБ: украинский шпион из Ярославля собирал данные о потерях ВС России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Ярославля заявил на видео от ФСБ, что занимался на кладбище сбором данных о потерях российских войск.
"С 2024 года стал ходить на кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики", - сказал задержанный.
Он добавил, что не имеет претензий к ФСБ.
Спецслужба ранее сообщила, что задержан житель Ярославля 1987 года рождения, причастный "к совершению государственной измены в форме шпионажа". Он установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию "осуществил сбор и передачу сведений в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", отметили в ЦОС ФСБ.