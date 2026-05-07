10:59 07.05.2026
ФСБ: украинский шпион из Ярославля собирал данные о потерях ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Ярославля задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа.
  • Задержанный признался, что собирал данные о потерях российских военнослужащих и отправлял их в проукраинские паблики.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Ярославля заявил на видео от ФСБ, что занимался на кладбище сбором данных о потерях российских войск.
"С 2024 года стал ходить на кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики", - сказал задержанный.
Он добавил, что не имеет претензий к ФСБ.
Спецслужба ранее сообщила, что задержан житель Ярославля 1987 года рождения, причастный "к совершению государственной измены в форме шпионажа". Он установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию "осуществил сбор и передачу сведений в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", отметили в ЦОС ФСБ.
ЯрославльФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
