ФСБ: украинский шпион из Ярославля собирал данные о потерях ВС России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Ярославля заявил на видео от ФСБ, что занимался на кладбище сбором данных о потерях российских войск.

"С 2024 года стал ходить на кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики", - сказал задержанный.