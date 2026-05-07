ФСБ рассекретила документы о геноциде крымчан в годы войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Рассекречены архивные документы, которые свидетельствуют об ужасающих масштабах геноцида мирного населения и преступлений оккупантов в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает крымское главное управление ФСБ РФ.
"Документы архива отечественной спецслужбы свидетельствуют об ужасающих масштабах геноцида мирного населения и преступлений против военнопленных, совершенных немецко-румынскими оккупантами в Крыму", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фотографии жертв массовых расстрелов мирного населения под Керчью наглядно иллюстрируют страшную сущность нацизма и шокирующие последствия "нового порядка".
"Зафиксированные органами НКВД СССР факты жесткого убийства нацистскими карателями более 7 тысяч безоружных жителей Керченского полуострова в 1941 году явились одним из неопровержимых доказательств совершения нацистами военных преступлений и геноцида советского народа", - рассказали в пресс-службе.