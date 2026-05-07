ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор данных об участниках СВО Украине - РИА Новости, 07.05.2026
09:47 07.05.2026
ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор и передачу данных об участниках СВО Киеву

Боец спецназа ФСБ. Архивное фото
  • Жителя Ярославля задержали за сбор данных об участниках СВО.
  • Он передавал сведения украинским спецслужбам по их заданию.
  • Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ярославля, собравшего и передавшего украинским спецслужбам сведения об участниках спецоперации, возбуждено дело о госизмене, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1987 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа", - говорится в сообщении.
По данным службы, житель Ярославля "инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу сведений в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции".
Задержанному по ст. 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля арестовал его.
ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
