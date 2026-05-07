ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор данных об участниках СВО Украине

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ярославля, собравшего и передавшего украинским спецслужбам сведения об участниках спецоперации, возбуждено дело о госизмене, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1987 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа", - говорится в сообщении.
По данным службы, житель Ярославля "инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу сведений в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции".
Задержанному по ст. 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля арестовал его.