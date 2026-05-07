Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал знаком уважения поездку премьера страны Роберта Фицо в Москву по случаю Дня Победы.
Фицо планирует посетить Москву 9 мая по случаю Дня Победы, он также рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в этот день.
"Очевидно, что в 1945 году нас освободила Красная армия. Это означает, что Роберт принесет цветы и возложит их на кладбище в знак благодарности тем жертвам. Тысячи и тысячи русских погибли в Словакии, вдали от своего дома. Мы должны помнить об этом. Затем он поедет в Дахау, потом в Нормандию и, наконец, в Вашингтон, потому что необходимо выразить благодарность всем жертвам за нашу свободу. В этом нет никакого политического подтекста. Это просто знак уважения, не более", - заявил Калиняк в интервью испанской газете Pais.
Фицо ранее заявил, что 9 мая в Москве планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение от фашизма.