Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 07.05.2026
Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

Калиняк назвал поездку Фицо в Москву на 9 Мая знаком уважения

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал поездку премьера Роберта Фицо в Москву по случаю Дня Победы знаком уважения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал знаком уважения поездку премьера страны Роберта Фицо в Москву по случаю Дня Победы.
Фицо планирует посетить Москву 9 мая по случаю Дня Победы, он также рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в этот день.
"Очевидно, что в 1945 году нас освободила Красная армия. Это означает, что Роберт принесет цветы и возложит их на кладбище в знак благодарности тем жертвам. Тысячи и тысячи русских погибли в Словакии, вдали от своего дома. Мы должны помнить об этом. Затем он поедет в Дахау, потом в Нормандию и, наконец, в Вашингтон, потому что необходимо выразить благодарность всем жертвам за нашу свободу. В этом нет никакого политического подтекста. Это просто знак уважения, не более", - заявил Калиняк в интервью испанской газете Pais.
Фицо ранее заявил, что 9 мая в Москве планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение от фашизма.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией, а не расспрашивать его в туалете
4 мая, 17:05
 
В миреМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоРоберт КалинякВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала