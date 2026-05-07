СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит Фицо в Москву

БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщило словацкое издание Marker.
“Роберт Фицо и словацкая делегация полетят в Москву по более длинной дуге через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию”, - сообщило издание со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел республики.
В сообщении отмечается, что у властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая.
В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в РФ рассматривала и Польша, но польские власти не информировали о своем решении.