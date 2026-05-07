Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит Фицо в Москву - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 07.05.2026
СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит Фицо в Москву

Marker: Фицо полетит в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.
  • У властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая.
  • Литва, Латвия и Эстония не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.
БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщило словацкое издание Marker.
Роберт Фицо и словацкая делегация полетят в Москву по более длинной дуге через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию”, - сообщило издание со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел республики.
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после встречи с Зеленским
4 мая, 17:29
В сообщении отмечается, что у властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая.
В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в РФ рассматривала и Польша, но польские власти не информировали о своем решении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Захарова прокомментировала условия МИД Польши для пролета Фицо в Москву
6 мая, 22:07
 
В миреМоскваГерманияЧехияРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала