Экс-глава МИД Германии предрек развал страны

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, считает, что Германию ждет развал как в экономическом, так и в социальном плане.
"Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится - и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния", - заявил он в эфире телеканала ZDF.
По мнению экс-министра, Германия должна поднять свою конкурентноспособность в рамках новых условий мирового рынка и догнать конкурирующие государства.
В мае экс-министр экономики ФРГ Петер Альтмайер также заявил, что страну ждет первый с 1949 года государственный кризис.
Государственный дефицит ФРГ в 2025 году достиг 127,3 миллиарда евро, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции. Все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.