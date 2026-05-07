Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Германии предрек развал страны - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 07.05.2026
Экс-глава МИД Германии предрек развал страны

Фишер: ФРГ ждет развал в экономическом и в социальном плане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава МИД Германии Йошка Фишер предрек развал страны в экономическом и социальном плане.
  • Государственный дефицит ФРГ в 2025 году достиг 127,3 миллиарда евро.
  • "Если все продолжится как раньше, то наша страна развалится - и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния", - заявил Фишер.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, считает, что Германию ждет развал как в экономическом, так и в социальном плане.
"Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится - и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния", - заявил он в эфире телеканала ZDF.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Германия вновь хищно взирает на Восток, заявил Медведев
Вчера, 10:29
По мнению экс-министра, Германия должна поднять свою конкурентноспособность в рамках новых условий мирового рынка и догнать конкурирующие государства.
В мае экс-министр экономики ФРГ Петер Альтмайер также заявил, что страну ждет первый с 1949 года государственный кризис.
Государственный дефицит ФРГ в 2025 году достиг 127,3 миллиарда евро, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции. Все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
Вчера, 08:00
 
ГерманияВ миреЙошка ФишерПетер Альтмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала