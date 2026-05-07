Экс-глава МИД Германии предрек развал страны

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, считает, что Германию ждет развал как в экономическом, так и в социальном плане.

Государственный дефицит ФРГ в 2025 году достиг 127,3 миллиарда евро, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции. Все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.