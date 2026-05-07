МВФ приостановил программу для Молдавии на фоне сомнений в реформах

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный валютный фонд (МВФ) приостановил финансирование Молдавии из-за сомнений в способности властей проводить реформы.

Молдавия не получила финальный транш в размере около 170 миллионов долларов по программе МВФ, действие которой завершилось в октябре 2025 года.

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат предупредил, что продолжение финансирования без жестких условий может привести к деградации госинститутов и глубокому экономическому кризису.

КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил финансирование Молдавии из-за недоверия к способности властей проводить реформы, что создает риски долгового кризиса, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о беспрецедентной внешней поддержке со стороны западных партнеров как гарантии стабильности. Однако реальный сектор экономики продолжает страдать от нехватки инвестиций и ослабления деловой среды. В 2024–2025 годах страна столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, который покрывается преимущественно за счет внешних заимствований. Вместе с тем сотрудничество с МВФ фактически зашло в тупик , республика так и не получила финальный транш в размере около 170 миллионов долларов по программе, действие которой завершилось в октябре 2025 года.

"Впервые в отношениях с Республикой Молдова МВФ решил приостановить финансирование действующей программы -шаг, воспринимаемый как сигнал недоверия к способности нынешней власти выполнять обязательства по реформам", - написал Филат в своем Telegram-канале.

Экс-премьер отметил, что МВФ руководствуется показателями эффективности, а не политическими симпатиями, в то время как Евросоюз усиливает вливания, основываясь на политических решениях. Это ведет к росту доли европейского финансирования во внешнем долге и снижению роли традиционных кредиторов.

Особую тревогу у оппозиции вызывает структура финансирования на 2026 год. По данным Филата, Молдавия начинает привлекать кредиты ЕС не для развития, а для рефинансирования старых долгов. Без реальных реформ такая модель становится неустойчивой, так как новые займы лишь покрывают существующие дисбалансы.

Филат предупредил, что продолжение финансирования без жестких условий устраняет механизмы коррекции системы, что может привести к деградации госинститутов и глубокому экономическому кризису в будущем.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что рассчитывает договориться с МВФ о новой программе сотрудничества. Эксперты организации планируют посетить республику в июне.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года.