СМИ сообщили о перестрелке между силами Ирана и "противником"

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иранское агентство Fars утверждает, что между иранскими вооруженными силами и "противником" в южной части Ирана была перестрелка.
"Данные агентства Fars свидетельствуют, что во время перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником целью были коммерческие части причала Бахман (на острове Кешм - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Бендер-Аббас и острова Кешм на юге Ирана.