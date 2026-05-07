20:13 07.05.2026 (обновлено: 22:48 07.05.2026)
В ЕС заявили о подготовке к переговорам с Россией

Кошта: ЕС обсуждает возможные переговоры с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией.
  • По его словам, они определяют, что необходимо обсудить с Москвой, когда для этого настанет подходящий момент.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза возможные переговоры с Россией.
Как утверждает Financial Times, европейские политики готовятся к беседе с президентом Владимиром Путиным.
"Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент", — цитирует газета Кошту.
По его словам, у переговоров ЕС с Путиным есть потенциал, а Владимир Зеленский якобы поддерживает евроблок в этом направлении.
В марте президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией". Он также говорил, что отношения восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними.
