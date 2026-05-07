В ЕС заявили о подготовке к переговорам с Россией

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза возможные переговоры с Россией.
Как утверждает Financial Times, европейские политики готовятся к беседе с президентом Владимиром Путиным.
"Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент", — цитирует газета Кошту.
По его словам, у переговоров ЕС с Путиным есть потенциал, а Владимир Зеленский якобы поддерживает евроблок в этом направлении.