Стубб назвал перспективу возобновления диалога с Россией абсолютно ясной
13:28 07.05.2026 (обновлено: 13:39 07.05.2026)
Стубб назвал перспективу возобновления диалога с Россией абсолютно ясной

© AP Photo / Thomas Padilla — Александр Стубб
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб назвал "абсолютно ясным" возобновление диалога Европы с Россией.
  • Стубб призвал Европу скоординироваться в вопросе общения с РФ и задуматься о том, соответствует ли внешняя политика США в отношении Украины и России интересам Европы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал "абсолютно ясным", что диалог Европы с Россией возобновится, и призвал скоординироваться в вопросе общения с РФ.
"Абсолютно ясно, что мы будем продолжать быть соседями с Россией и однажды эти отношения откроются", - сказал Стубб на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Трансляцию вела канцелярия финского лидера.
Стубб также утверждает, что Европа в течение последних двух-трех лет обсуждает, когда возобновлять диалог с Россией.
"Фундаментальный вопрос, который мы, европейцы, должны задать себе сейчас, заключается в том, соответствует ли внешняя политика, которую ведут США в отношении Украины и России, интересам Европы, или наши интересы отличаются", - добавил он.
По мнению Стубба, если эти интересы отличаются, Европе пора скоординироваться по вопросу того, как общаться с Россией.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.
