Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго МО утвердило программу повышения надежности электроснабжения - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:26 07.05.2026

Минэнерго МО утвердило программу повышения надежности электроснабжения

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство энергетики Московской области утвердило программу по повышению надежности электроснабжения, которую в 2026 году реализует компания "Мособлэнерго" на территории шести муниципальных образований. Об этом сообщил 360.ru.
Совместно с администрациями был сформирован перечень мероприятий, направленных на повышение стабильности работы электрических сетей. Всего в рамках программы запланировано строительство, ремонт и реконструкция 106 электрообъектов.
В течение 2026 года специалисты заменят более 32,6 километра проводов на линиях электропередачи, выполнят капремонт оборудования на семи подстанциях, а также восстановят и построят 39,6 километра ЛЭП напряжением 0,4/6/10 кВ.
Работы будут проводиться на территории Ступина, Чехова, Истры, Солнечногорска, Лобни и Раменского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала