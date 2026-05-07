Минэнерго МО утвердило программу повышения надежности электроснабжения

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство энергетики Московской области утвердило программу по повышению надежности электроснабжения, которую в 2026 году реализует компания "Мособлэнерго" на территории шести муниципальных образований. Об этом сообщил 360.ru

Совместно с администрациями был сформирован перечень мероприятий, направленных на повышение стабильности работы электрических сетей. Всего в рамках программы запланировано строительство, ремонт и реконструкция 106 электрообъектов.

В течение 2026 года специалисты заменят более 32,6 километра проводов на линиях электропередачи, выполнят капремонт оборудования на семи подстанциях, а также восстановят и построят 39,6 километра ЛЭП напряжением 0,4/6/10 кВ.