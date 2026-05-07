"Коснется каждого". Война в Иране обнажила слабое место глобальной системы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Ближневосточный конфликт ударил не только по мировой энергетике — под угрозой производство печатных плат, необходимых практически для всех электронных устройств. Компании уже столкнулись с существенным ростом цен, а скоро это почувствуют и потребители. Что ждет рынок электроники — разбиралось РИА Новости.

Ключевой элемент

Атаки на нефтехимический комплекс компании SABIC в Саудовской Аравии парализовали выпуск высокочистого полифениленового эфира (PPE), необходимого для изготовления высокоскоростных печатных плат (PCB). В итоге за апрель цены на них выросли на 40 процентов, сообщает Reuters.

Также возник дефицит стекловолокна и медной фольги. С января медь, на которую приходится 60 процентов себестоимости печатных плат, подорожала на треть. Плюс увеличиваются сроки поставок материалов. Так, южнокорейская Daeduck Electronics теперь дожидается эпоксидной смолы 15 недель вместо трех.

Между тем спрос на платы только растет. Они нужны практические везде: от телефонов и компьютеров до серверов искусственного интеллекта. По оценкам консалтинговой компании Prismark (специализируется на электронике), в этом году мировой рынок PCB прибавит 12,5 процента — до 95,8 миллиарда долларов.

Daeduck Electronics уже ведет переговоры о повышении цен с заказчиками, среди которых Samsung Electronics, SK Hynix и AMD.

Потребность в серверах для систем ИИ дополнительно разогревает рынок. По данным аналитиков Goldman Sachs, разработчики облачных сервисов готовятся к ухудшению ситуации.

Неподдельный интерес

В скорейшем возобновлении поставок PPE прежде всего заинтересована сама Саудовская Аравия, однако быстрого восстановления эксперты не ждут.

"Во-первых, неясны масштабы повреждений: страны Персидского залива предоставляют недостаточно информации", — отмечает руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.

В SABIC официально не подтверждают прекращение отгрузок, но и не отрицают этого. В квартальном отчете речь идет лишь о перебоях.

"На практике подобные проблемы не решаются мгновенно: сначала возвращают базовую работоспособность предприятия, затем — качество и стабильность выхода. И только после этого — регулярный экспорт", — указывает Танцюра.

По опыту прошлых инцидентов — в частности, атаки на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco в 2019-м — можно предположить, что ремонт и перезапуск требует от трех до шести месяцев даже в относительно спокойной обстановке, добавляет инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев. А ситуация в регионе далека от стабильной.

Производство печатных плат

К тому же, пока не разблокирован Ормузский пролив, наладить экспорт даже при быстром восстановлении завода крайне затруднительно.

Кто на замену

Таким образом, дефицит затягивается, а заменить 70 процентов мировых поставок пока нечем.

"Остальные 30 процентов глобального рынка высококачественного PPE делят в основном японские гиганты Asahi Kasei и Mitsubishi Chemical, корейская LG Chem, а также европейские BASF и Evonik. Их заводы уже работают практически на пределе. Резко нарастить выпуск на десятки процентов технически невозможно — строительство новых линий и адаптация технологий занимают от полутора до трех лет. Сама SABIC как раз готовила расширение именно под взрывной спрос AI и 5G, но теперь эти планы отложили на неопределенный срок", — объясняет Варфоломеев.

Есть лишь частичная компенсация. "Основной бенефициар — корейская Kolon Industries, чья доля на рынке полифениленового эфира увеличивается. Компания экстренно наращивает выпуск и планирует удвоить мощности после механического завершения второй очереди завода "Кимчхон" в конце второго квартала", — говорит замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Тем не менее на квалификацию материалов у каждого изготовителя печатных плат нужно время.

В ближайшие месяцы другие поставщики способны закрыть максимум 20-30 процентов выпавшего объема — и то по существенно более высоким ценам, прогнозирует Варфоломеев. Крупные PCB-производители (прежде всего тайваньские и китайские) уже направили срочные запросы в Азию, но там тоже выстраиваются очереди и составляются приоритетные списки.

"Пока же предприятия активно тестируют альтернативные материалы — модифицированные эпоксидные смолы, полиимиды, PTFE-базовые композиции типа Rogers или Megtron. У них близкие характеристики, но они заметно дороже и сложнее в обработке", — уточняет Варфоломеев.

В любом случае подбор альтернативных материалов — тоже небыстрый процесс: необходимы испытания, сертификация, подтверждение надежности. Рассчитывать на результат можно лишь в среднесрочной перспективе.

Слабое звено

Крупные игроки — те, кто строит дата-центры для искусственного интеллекта, — успели создать запасы до кризиса на Ближнем Востоке, но резервы постепенно тают, добавляет Варфоломеев. "Из-за дефицита есть риск дойти до нормирования и распределения материалов по строгому приоритету. Первым делом обеспечат корпорации Nvidia, AMD, Google, Microsoft и другие гиганты AI-инфраструктуры. Средних и мелких заказчиков отодвинут в конец очереди, сроки поставок растянутся на недели и месяцы", — полагает он.

Для конечного потребителя волна дойдет через три–девять месяцев, так как сначала дорожает сырье, затем контракты, а потом и розница.

Поскольку печатные платы используются в большинстве электронных устройств (смартфоны, ноутбуки, ПК, серверы, автомобильная электроника), подорожание затронет все категории, но неравномерно, отмечает Ради.

"Больше всего — AI-серверы и сложную вычислительную технику, там многослойные платы. Производители ПК уровня Dell и HP поднимут цены на десять–пятнадцать процентов только из-за дефицита плат. В потребительском сегменте (ноутбуки, смартфоны) меньше: на пять–десять процентов", — предсказывает он.