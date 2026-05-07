08:21 07.05.2026
Эксперт рассказала, как правильно выбрать черешню

Самойлова: чтобы выбрать черешню, нужно ориентироваться на ее плотность и цвет

Продажа черешни на рынке. Архивное фото
  • Чтобы выбрать вкусную черешню, нужно обратить внимание на ее плотность и цвет: она должна быть упругой, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений, рассказала эксперт Арина Самойлова.
  • Она добавила, что спелую клубнику можно распознать по яркому аромату, ягоды должны быть сухими и равномерного цвета.
  • При выборе малины важно проверить дно упаковки и каждую ягоду: они должны быть целыми, сухими и держать форму.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чтобы выбрать вкусную черешню, необходимо ориентироваться на ее плотность и цвет: черешня должна быть упругой, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений, а хвостики - зеленые и свежие, рассказала РИА Новости эксперт программы лояльности "X5 Клуб" Арина Самойлова.
"Чтобы не разочароваться и по-настоящему насладиться любимой сезонной ягодой, следует смотреть на ее плотность и цвет. Черешня должна быть упругой, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений. Хвостики - зеленые и свежие: это показатель недавнего сбора. Слишком мягкая или липкая черешня может быть перезревшей", - сказала она.
Эксперт также поделилась советами по выбору других сезонных ягод. Например, спелую клубнику можно распознать по яркому аромату, который чувствуется даже через упаковку. Ягоды должны быть сухими и равномерного цвета. Если на поверхности есть потемнения или сок, это сигнал, что продукт начинает портиться. Лучше выбирать средние по размеру ягоды - зачастую они оказываются более сладкими.
При выборе малины стоит обратить внимание на дно упаковки - именно там быстрее всего можно заметить портящиеся ягоды. Проверяйте каждую ягоду - они должны быть целыми, сухими и держать форму. Если малина выглядит слипшейся или дает сок, это признак перезрелости. Ягода появляется в продаже ближе к концу мая.
Самойлова также посоветовала при выборе персиков и нектаринов учитывать баланс мягкости и упругости. Плоды должны слегка пружинить при нажатии, но не быть слишком твердыми. Кожица - без повреждений и темных пятен. Сильный аромат указывает на спелость, а его отсутствие - на то, что плод был сорван раньше времени.
