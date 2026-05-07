СМИ: ЕК не хочет размораживать все средства, выделенные Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Еврокомиссия не готова разморозить все средства, которые должны были быть выделены Венгрии, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Сумма, которую рассчитывает получить Будапешт, состоит из двух частей - 6,5 миллиарда евро в виде грантов, которые не нужно возвращать, и 3,9 миллиарда в виде кредитов, которые подлежат возврату в будущем.
"Берите гранты, забудьте о кредитах - именно такой сигнал (Будапешту - ред.) исходит из Брюсселя", - говорится в публикации.
С точки зрения Еврокомиссии, как сообщает издание, кредитная часть не может быть разблокирована без выполнения условия внутриполитических реформ в Венгрии, которые вряд ли будут проведены до 31 августа, когда у правительства нового премьер-министра Петера Мадьяра наступит дедлайн по запросу средств.
Кроме того, в Брюсселе полагают, что разморозка всех 10,4 миллиарда евро также может негативно сказаться на состоянии финансового сектора страны.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС ранее утверждала, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.