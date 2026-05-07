Еврокомиссия ушла от ответа, будет ли защищать Украину от БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Европейская комиссия ушла от ответа на вопрос, будет ли Украина включена в инициативу по защите воздушного пространства ЕС от беспилотников.

Еврокомиссия ранее на этой неделе объявила о наборе желающих в новый альянс ЕС и Украины по беспилотникам, который предполагает обмен опытом как по их производству, так и по противодействию дронам.