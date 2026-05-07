14:07 07.05.2026
Еврокомиссия ушла от ответа, будет ли защищать Украину от БПЛА

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • Журналисты на брифинге в Брюсселе спросили представителя ЕК Тома Ренье, будет ли Украина включена в инициативу по защите от БПЛА.
  • Представитель ЕК ушел от прямого ответа на вопрос, отметив, что сотрудничество с Украиной в рамках инициативы по защите от беспилотников предполагает "двустороннее движение".
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Европейская комиссия ушла от ответа на вопрос, будет ли Украина включена в инициативу по защите воздушного пространства ЕС от беспилотников.
Журналисты на брифинге в Брюсселе попросили представителя ЕК Тома Ренье пояснить, будет ли Украина включена в инициативу по защите от БПЛА в рамках создаваемого Брюсселем альянса с Киевом по дронам.
"Вы спрашиваете, будет ли Украина в рамках этого проекта только источником технологий и опыта… Нет, конечно, это дорога с двусторонним движением… У нас действительно есть инициатива по защите от беспилотников, в рамках которой мы работаем со странами ЕС, но и с Украиной, между европейской оборонной промышленностью и украинской оборонной промышленностью по БПЛА", - ушел представитель ЕК от ответа.
Еврокомиссия ранее на этой неделе объявила о наборе желающих в новый альянс ЕС и Украины по беспилотникам, который предполагает обмен опытом как по их производству, так и по противодействию дронам.
